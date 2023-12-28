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Антонов: США, спонсируя Киев, верны концепции «воевать до последнего украинца»

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что новый пакет американской помощи Киеву ещё раз демонстрирует, что США верны концепции «воевать до последнего украинца».

Информация об этом появилась в Telegram-канале Посольства России в США.

При этом дипломат подчеркнул, что теперь эта концепция звучит с дополнением — «сколько хватит денег».

Ранее США выделили последний в этом году пакет военной помощи Украине на $250 млн.

Также постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что политика Запада по помощи Киеву и разрыву связей с Россией не работает.

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