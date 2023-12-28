Ульянов: политика Запада по помощи Киеву и разрыву связей с Россией не работает
С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
По его словам, из этого неизбежно некоторые страны будут делать соответствующие выводы.
«Я думаю, что это будет происходить», — сказал Ульянов.
Также он отметил, что конфликт на Украине наиболее выгоден США, а Европа «сильно проигрывает».
Кроме того, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад повышает ставки на Украине поставками Киеву дальнобойных систем.