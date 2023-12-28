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Ульянов: политика Запада по помощи Киеву и разрыву связей с Россией не работает

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Всё более очевидно, что подход стран Запада к выстраиванию отношений с Россией, основанный на отказе от дипломатии и массированных поставках оружия Украине, не работает.

С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, из этого неизбежно некоторые страны будут делать соответствующие выводы.

«Я думаю, что это будет происходить», — сказал Ульянов.

Также он отметил, что конфликт на Украине наиболее выгоден США, а Европа «сильно проигрывает».

Кроме того, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад повышает ставки на Украине поставками Киеву дальнобойных систем.

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