Ульянов: конфликт на Украине наиболее выгоден США, а Европа «сильно проигрывает»

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил в интервью РИА Новости, что главным бенефициаром конфликта на Украине являются США, а их партнёры в Европе «очень сильно проигрывают».

По его словам, Вашингтон зарабатывает на украинском конфликте деньги.

«А вот Европа проигрывает очень сильно. Та же Германия. То есть им это идёт во вред, но европейцы следуют указаниям из Вашингтона», — сказал Ульянов.

Ранее США выделили последний в этом году пакет военной помощи Украине на $250 млн.

Также российский постпред при всемирной организации Василий Небензя заявил, что Россия не сомневается в ключевой роли США и ЕС в перевороте на Украине.