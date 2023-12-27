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Небензя: Россия не сомневается в ключевой роли США и ЕС в перевороте на Украине

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Россия не сомневается в ключевой роли США и ЕС в проведении госпереворота на Украине, заявил на неформальном заседании СБ ООН российский постпред при всемирной организации Василий Небензя.
Небензя: Россия не сомневается в ключевой роли США и ЕС в перевороте на Украине
  • AP

«Мы не сомневаемся в ключевой роли ЕС и США в разжигании, поощрении и управлении протестом громкого меньшинства с использованием крайне правых радикалов и неонацистов в качестве рычага», — цитирует его РИА Новости.

По словам дипломата, об этом всё чаще упоминают и западные политики — одно из последних заявлений прозвучало из уст конгрессмена Томаса Мэсси. Американский политик признал, что США помогли свергнуть украинское правительство.

21 ноября 2013 года на Украине начались стихийные акции, получившие название «евромайдан». Изначально мирный протест перерос в кровавую бойню и закончился госпереворотом в феврале 2014 года.

О том, к чему пришла Украина через 10 лет после «евромайдана», — в материале RT.

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