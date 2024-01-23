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В Минобороны Британии заявили о скором начале приёма заявок на помощь Украине

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Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил о скором начале нового раунда приёма заявок на финансирование из Международного фонда поддержки Украины IFU для поставок вооружений Киеву.

Информация об этом появилась на сайте британского парламента.

По словам Хиппи, третий раунд приёма заявок будет сосредоточен на возможностях морской и противовоздушной обороны.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби допустил отказ стран Запада от поддержки Украины вслед за США.

При этом в Минобороны Украины рассказали, что в 2024 году Бельгия планирует предоставить Киеву €611 млн.

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