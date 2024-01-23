В Минобороны Британии заявили о скором начале приёма заявок на помощь Украине
Информация об этом появилась на сайте британского парламента.
По словам Хиппи, третий раунд приёма заявок будет сосредоточен на возможностях морской и противовоздушной обороны.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби допустил отказ стран Запада от поддержки Украины вслед за США.
При этом в Минобороны Украины рассказали, что в 2024 году Бельгия планирует предоставить Киеву €611 млн.