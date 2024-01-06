Глава Генштаба ВСУ: в обучении украинских солдат за рубежом участвуют 34 страны

В обучении украинских военных за рубежом участвует коалиция из 34 стран, заявил начальник главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ Алексей Таран.

«В организацию мероприятий подготовки военнослужащих ВСУ за рубежом вовлечена коалиция партнёров, которая насчитывает по состоянию на сегодняшний день 34 государства», — цитирует его издание Минобороны Украины «АрмияInform».

По словам Тарана, в число стран коалиции входят США, большая часть государств ЕС, Норвегия, Австралия, Косово и другие. Лидером в организации общевойсковой подготовки стала Великобритания.

Ранее генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг, возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при Минобороны ФРГ, заявил, что обучение на Западе не помогает ВСУ.

Вместе с этим украинский военный из подразделения «Кракен» назвал шикарной российскую оборону в зоне СВО.