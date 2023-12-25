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Боец «Кракена» назвал шикарной российскую оборону в зоне СВО

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Российские войска подготовили шикарную линию обороны, которую невозможно было прорвать, заявил украинский военный из подразделения «Кракен» в интервью журналисту Роману Бебеху.

«Это невозможно, мы бы дальше не прошли... У них оборона была отлично подготовлена. По сравнению с нашим наступлением их оборона была просто шикарная. Мы бы её никак не прорвали», — цитирует его РИА Новости.

По словам украинского военного, контрнаступление ВСУ пошло не по плану с самого начала из-за некомпетентности тех, кто разрабатывал стратегию. Кроме того, как отметил собеседник журналиста, между подразделениями на линии фронта не было взаимодействия — бригады стреляли друг в друга и наезжали на мины.

Ранее RT поговорил с пленным боевиком «Кракена», который выдал важные данные о ВСУ.

Также пленные бойцы ВСУ рассказали об обмане со стороны командования.

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