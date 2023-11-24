RT поговорил с пленным боевиком украинского нацбата «Кракен». Благодаря переданной им информации мог быть уничтожен один из командиров с позывным Чили.

Боевик рассказал военкору RT Александру Симонову подробности о «Кракене»: подразделение выполняет в основном штурмовые функции, на вооружении стоит натовское оружие, например, пулемёты М249, автоматы CZ и SCAR-L.

Как утверждает кракеновец, он выполнял задачу по прикрытию выходящих раненых бойцов запрещённого в России РДК на территории Белгородской области. Также он участвовал в боевых действиях на Артёмовском направлении, где и попал в плен.

Подразделения расквартировывалось в Харькове. По словам бойца, один из штабов располагался прямо в колледже.

Российские силовики получили от пленного много важных сведений, среди прочего о численности, расположении пунктов постоянной дислокации. В итоге по позициям противника были нанесены ракетные удары, в результате которых погибли и получили ранения до 100 националистов. В числе уничтоженных, с большой долей вероятности, командир Чили, сообщил представитель российских спецслужб.

Сам боевик попал в плен ВС России в ходе боя в июле этого года.

Как отмечали в Министерстве обороны России, подразделение «Кракен» было сформировано преимущественно из радикалов и выпущенных из тюрем насильников и убийц. Боевики, в частности, были замечены в проведении карательных рейдов по ночам.