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Генерал бундесвера Фройдинг: обучение на Западе не помогает ВСУ

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Тактика, которой обучаются украинские военнослужащие в западных странах, не помогает ВСУ на передовой. Об этом рассказал генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг, возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при Минобороны ФРГ.
Генерал бундесвера Фройдинг: обучение на Западе не помогает ВСУ
  • AP
  • © Henri Szwarc/Keystone Press Agency

В интервью изданию Süddeutsche Zeitung он отметил, что ВС России удалось укрепить позиции настолько, что ускорить наступление ВСУ не помогают даже противоминные тралы.

По словам генерала, украинские солдаты пытались наступать на эти позиции, однако были мгновенно остановлены ответным огнём. Теперь им приходится разминировать поля по ночам, а это занимает много времени и приводит к большим потерям.

Ранее украинский военный из подразделения «Кракен» назвал шикарной российскую оборону в зоне СВО.

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