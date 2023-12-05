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AFP: ВСУ используют немецкие танки Leopard для обороны вместо наступления

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Вооружённые силы Украины начали использовать немецкие танки Leopard для удержания линии обороны, хотя просили об их поставке у стран Запада для проведения контрнаступления.
AFP: ВСУ используют немецкие танки Leopard для обороны вместо наступления
  • AP
  • © Gregor Fischer

Об этом информирует агентство France Presse (AFP) со ссылкой на источники.

Как напомнило агентство, Украина в течение нескольких месяцев лоббировала получение этих танков от Германии для наступления.

«Но поскольку этим летом долгожданное наступление Украины провалилось, гигантские танки вместо этого были развёрнуты для удержания линии фронта», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее портал Business Insider писал, что немецкие танки Leopard, британские Challenger и американские Abrams оказались бесполезными и не помогли ВСУ изменить ситуацию на фронте.

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