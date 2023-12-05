AFP: ВСУ используют немецкие танки Leopard для обороны вместо наступления
- AP
- © Gregor Fischer
Об этом информирует агентство France Presse (AFP) со ссылкой на источники.
Как напомнило агентство, Украина в течение нескольких месяцев лоббировала получение этих танков от Германии для наступления.
«Но поскольку этим летом долгожданное наступление Украины провалилось, гигантские танки вместо этого были развёрнуты для удержания линии фронта», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее портал Business Insider писал, что немецкие танки Leopard, британские Challenger и американские Abrams оказались бесполезными и не помогли ВСУ изменить ситуацию на фронте.