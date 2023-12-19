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Минобороны Британии не планирует поставки Украине самолётов и вертолётов

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Британия сейчас не может поставить Украине вертолёты или самолёты, сообщил замминистра обороны королевства Джеймс Хиппи.
Минобороны Британии не планирует поставки Украине самолётов и вертолётов
  • Gettyimages.ru
  • © SHansche

«Великобритания передала Украине три поисково-спасательных вертолёта Sea King. В настоящее время нет планов передавать Украине самолёты с неподвижным крылом или дополнительные вертолёты», — сказал он в ответе на вопросы депутата Клайва Льюиса от Лейбористской партии, его цитирует ТАСС.

Ранее в Кремле прокомментировали заявления главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что Лондон и Париж будут поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

В Москве отметили, что позиция Запада, которая исходит из необходимости проигрыша президента России Владимира Путина на Украине, не изменит ход событий.

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