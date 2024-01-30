Евродепутат обратился к ЕК с вопросом о санкциях против ядерной энергетики России

Член Европарламента от Литвы Людас Мажилис спросил у Еврокомиссии, будет ли рассмотрена перспектива введения санкций против всего сектора ядерной энергетики Российской Федерации. По его мнению, Европе якобы грозит «ядерная катастрофа» из-за действий России на Запорожской АЭС. Об этом говорится в письме депутата, с которым ознакомился RT.

«Вследствие провокаций, совершённых российскими военными на Запорожской АЭС, рассмотрит ли комиссия возможность введения санкций в отношении всего российского сектора ядерной энергетики в целом и государственной корпорации «Росатом» в частности?» — говорится в обращении Мажилиса.

Депутат утверждает, что Украина и Европа почти два года находятся «на грани ядерной катастрофы», ситуация остаётся «крайне тяжёлой».

По мнению Мажилиса, российские военные якобы «усугубляют положение дел на Запорожской АЭС и намеренно повышают вероятность ядерного инцидента».

Он также отметил, что с начала специальной военной операции на ЗАЭС произошло по меньшей мере восемь крупных отключений от внешнего энергоснабжения. При этом евродепутат не уточнил, что отключения совершала украинская сторона.

Парламентарий также спросил у ЕК, какие меры она готова принять, чтобы помочь Украине обеспечить ядерную и радиационную безопасность.

Как считает политолог Александр Дудчак, заявления литовского депутата не имеют под собой никаких оснований. По его словам, представитель одной из стран Прибалтики лишь поддерживает антироссийскую риторику.

«Понятно, что мы не говорим про суверенитет в этих умирающих странах. Они вынуждены лаять по приказу и доказывать свою полезность, пока их подкармливают. Зависть — плохое чувство. У прибалтов хватило ума остановить атомную станцию — источник надёжной и дешёвой энергии. Теперь они хотят, чтобы так же сделали все, у кого есть возможность использовать атомную энергию. Их разрывает злоба, которая, конечно, не красит и демонстрирует отсутствие ума», — сказал собеседник RT.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв заявил, что Россия соблюдает все пять принципов защиты ЗАЭС, обозначенные МАГАТЭ. Он также подчеркнул, что угроза ядерной аварии на станции исходит исключительно от действий ВСУ.