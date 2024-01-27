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Глава «Росатома» заявил о соблюдении Россией всех пяти принципов защиты ЗАЭС

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Россия соблюдает все пять принципов защиты Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), обозначенные МАГАТЭ. С заявлением об этом выступил 27 января генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

По его словам, безопасность ЗАЭС обеспечена, каких-либо сомнений в этом нет. Лихачёв также подчеркнул, что Россия следует всем принципам безопасности ЗАЭС, установленным МАГАТЭ: семи глобальным и пяти, которые были поставлены относительно станции, расположенной фактически в зоне боевых действий.

«И, конечно же, вот эти пять принципов, которые в МАГАТЭ обозначили для Запорожской атомной станции, — так вот, Россия выполняет эти пять принципов», — цитирует его ТАСС.

По данным агентства, речь идёт о следующих принципах: не допускать атак по станции или с её территории, не размещать на ней тяжёлые вооружения и военных, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить её защиту, а также не предпринимать каких-либо действий, подрывающих эти принципы.

Ранее глава «Росатома» заявил, что угроза ядерной аварии на ЗАЭС может исходить только от Вооружённых сил Украины.

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