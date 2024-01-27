Глава «Росатома»: угроза ядерной аварии на ЗАЭС может исходить только от ВСУ

Угроза ядерной аварии на Запорожской АЭС исходит исключительно от действий ВСУ, заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв.

«Гросси говорит, что существует-таки угроза ядерной аварии. Мы в какой-то части соглашаемся в том, что угроза такая есть — и авторами такой угрозы могут быть только действия, произведённые ВСУ», — цитирует его ТАСС.

По словам Лихачёва, в районе станции за неделю обезвреживают около 100 дронов, а на протяжении последних нескольких месяцев были удары по Энергодару.

Кроме того, отмечает глава «Росатома», продолжаются угрозы и прямой шантаж сотрудников, которые заключили контракты с ЗАЭС.

В октябре прошлого года Лихачёв заявил, что Россия в 2024 году будет искать варианты перезапуска Запорожской АЭС.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подчеркнул, что потенциальная угроза ядерной аварии на Запорожской атомной электростанции по-прежнему остаётся очень реальной.