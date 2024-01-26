Глава МАГАТЭ: угроза ядерной аварии на Запорожской АЭС по-прежнему реальна
- AFP
- © Andrey BORODULIN
Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания Совета Безопасности ООН. Слова Гросси опубликованы на сайте МАГАТЭ.
«Потенциальная угроза крупной ядерной аварии по-прежнему очень реальна», — заявил он.
Ранее Гросси заявил, что нельзя сказать, что ситуация с Запорожской АЭС стабилизируется.
В начале декабря сообщалось, что Запорожская АЭС ночью временно отключилась от внешнего источника питания и перешла на дизельные генераторы.