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Глава МАГАТЭ: угроза ядерной аварии на Запорожской АЭС по-прежнему реальна

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Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что потенциальная угроза ядерной аварии на Запорожской атомной электростанции по-прежнему остаётся очень реальной.
Глава МАГАТЭ: угроза ядерной аварии на Запорожской АЭС по-прежнему реальна
  • AFP
  • © Andrey BORODULIN

Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания Совета Безопасности ООН. Слова Гросси опубликованы на сайте МАГАТЭ.

«Потенциальная угроза крупной ядерной аварии по-прежнему очень реальна», — заявил он.

Ранее Гросси заявил, что нельзя сказать, что ситуация с Запорожской АЭС стабилизируется.

В начале декабря сообщалось, что Запорожская АЭС ночью временно отключилась от внешнего источника питания и перешла на дизельные генераторы.

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