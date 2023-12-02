МАГАТЭ: ЗАЭС временно отключилась от внешнего источника питания

Запорожская АЭС ночью временно отключилась от внешнего источника питания и перешла на дизельные генераторы.

Об этом МАГАТЭ сообщает в соцсети X.

«ЗАЭС временно отключилась от электроснабжения в течение ночи. Аварийные дизельные генераторы обеспечивали электроэнергию, необходимую для обеспечения безопасности, до восстановления подсоединения», — сказано в заявлении.

Уточняется, что это было восьмое подобное отключение за период конфликта.

Ранее глава российской госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв провёл встречу с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси на полях конференции COP28 в Дубае.

Стороны договорились о проведении полномасштабных консультаций по ЗАЭС в январе — феврале 2024 года.