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МАГАТЭ: ЗАЭС временно отключилась от внешнего источника питания

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Запорожская АЭС ночью временно отключилась от внешнего источника питания и перешла на дизельные генераторы.
МАГАТЭ: ЗАЭС временно отключилась от внешнего источника питания
  • AP
  • © Leo Correa

Об этом МАГАТЭ сообщает в соцсети X.

«ЗАЭС временно отключилась от электроснабжения в течение ночи. Аварийные дизельные генераторы обеспечивали электроэнергию, необходимую для обеспечения безопасности, до восстановления подсоединения», — сказано в заявлении.

Уточняется, что это было восьмое подобное отключение за период конфликта.

Ранее глава российской госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв провёл встречу с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси на полях конференции COP28 в Дубае.

Стороны договорились о проведении полномасштабных консультаций по ЗАЭС в январе — феврале 2024 года.

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