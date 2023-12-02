Глава «Росатома» Лихачёв провёл встречу с гендиректором МАГАТЭ Гросси

Глава российской госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв провёл встречу с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси на полях конференции COP28 в Дубае.

Об этом информирует пресс-служба «Росатома».

«Глава «Росатома» Лихачёв встретился с генеральным директором МАГАТЭ Гросси на полях конференции COP28», — говорится в сообщении.

По данным корпорации, Россия в ходе конференции присоединилась к заявлению МАГАТЭ и группы стран о роли ядреной энергии в климатической повестке.

Кроме того, Лихачёв и Гросси обсудили ядерную безопасность Запорожской АЭС.

Стороны договорились о проведении полномасштабных консультаций по ЗАЭС в январе — феврале 2024 года.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Вооружённые силы Украины еженедельно пытаются нанести до 150 ударов по Запорожской АЭС и Энергодару в Запорожской области.