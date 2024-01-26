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Гросси: нельзя сказать, что ситуация с Запорожской АЭС стабилизируется

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Говорить о стабилизации ситуации с ЗАЭС пока нельзя, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Об этом информирует РИА Новости.

«Вы не можете сказать, что есть тенденция, что ситуация каким-то образом стабилизируется, что ситуация улучшается», — отметил он.

Гросси сказал, что может быть хорошая неделя, а потом «беспилотник нацеливается на станцию».

Он также заявил о намерении в ближайшее время посетить «Запорожье, Киев и Россию».

23 января глава российского правительства Михаил Мишустин поручил Ростехнадзору внимательно мониторить ситуацию на Запорожской атомной электростанции.

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