Гросси: нельзя сказать, что ситуация с Запорожской АЭС стабилизируется
Об этом информирует РИА Новости.
«Вы не можете сказать, что есть тенденция, что ситуация каким-то образом стабилизируется, что ситуация улучшается», — отметил он.
Гросси сказал, что может быть хорошая неделя, а потом «беспилотник нацеливается на станцию».
Он также заявил о намерении в ближайшее время посетить «Запорожье, Киев и Россию».
23 января глава российского правительства Михаил Мишустин поручил Ростехнадзору внимательно мониторить ситуацию на Запорожской атомной электростанции.