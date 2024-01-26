Глава МАГАТЭ заявил о намерении посетить Россию и Украину в ближайшие дни

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о намерении в ближайшее время посетить «Запорожье, Киев и Россию».

Об этом он заявил по итогам брифинга о ситуации на Запорожской атомной станции для Совета Безопасности ООН.

«Я планирую вернуться в Запорожье, буду там в ближайшие десять дней или около того, также в Киеве и России», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин поручил Ростехнадзору внимательно мониторить ситуацию на ЗАЭС.

Также сообщалось, что российские военные обеспечили безопасную ротацию наблюдателей Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС.