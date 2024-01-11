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ВС России обеспечили безопасную ротацию наблюдателей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

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Российские военные обеспечили безопасную ротацию наблюдателей Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС.

Об этом сообщили в Минобороны.

«При проведении осмотра дороги в районах перехода российскими военнослужащими были зафиксированы неразорвавшиеся боеприпасы, оставшиеся в результате новых систематических обстрелов с украинской стороны в непосредственной близости от ЗАЭС», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что, несмотря на это, ВС России обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии МАГАТЭ и их доставку на станцию.

Ранее генеральный директор российской госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв подчеркнул, что нет никаких сомнений в обеспечении безопасной эксплуатации Запорожской АЭС.

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