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Ульянов: постпред Эстонии бездоказательно обвинила Россию в нарушениях на ЗАЭС

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Эстония во время сессии Совета управляющих МАГАТЭ обвинила Россию в нарушениях при ротации экспертов на Запорожской АЭС в Энергодаре, однако не смогла привести доказательств, сообщил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ульянов: постпред Эстонии бездоказательно обвинила Россию в нарушениях на ЗАЭС
  • РИА Новости

В своём Telegram он рассказал, что эстонская сторона призвала Москву не препятствовать ежемесячной ротации сотрудников МАГАТЭ на ЗАЭС.

«Пришлось напомнить, что специалисты агентства находятся на станции по нашему приглашению и мы, естественно, всецело содействуем им в процессе ротации», — добавил Ульянов.

Он сообщил, что эстонского постпреда попросили привести пример неправильных действий России, однако она вошла в ступор и не смогла этого сделать.

Ранее Минобороны России заявило о снижении числа атак на Запорожскую АЭС.

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