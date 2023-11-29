Ульянов: постпред Эстонии бездоказательно обвинила Россию в нарушениях на ЗАЭС
- РИА Новости
В своём Telegram он рассказал, что эстонская сторона призвала Москву не препятствовать ежемесячной ротации сотрудников МАГАТЭ на ЗАЭС.
«Пришлось напомнить, что специалисты агентства находятся на станции по нашему приглашению и мы, естественно, всецело содействуем им в процессе ротации», — добавил Ульянов.
Он сообщил, что эстонского постпреда попросили привести пример неправильных действий России, однако она вошла в ступор и не смогла этого сделать.
Ранее Минобороны России заявило о снижении числа атак на Запорожскую АЭС.