В Минобороны России сообщили о снижении числа атак на Запорожскую АЭС
- РИА Новости
«Что же касается обстрелов, число попыток нарушить работоспособность станции и причинить ущерб её инфраструктуре заметно снизилось в сравнении с началом специальной военной операции», — сказал он в интервью «Красной звезде».
По словам Кириллова, в периоды затишья специалисты перехватывают только беспилотники, которые ведут разведку.
Он напомнил, что нарушение безопасности ЗАЭС чревато негативными последствиями для всего мира.
Ранее стало известно, что российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе девять беспилотников ВСУ коптерного типа в городе Энергодаре Запорожской области.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ обстреливают Энергодар при помощи БПЛА во время ротации МАГАТЭ.