В Минобороны России сообщили о снижении числа атак на Запорожскую АЭС

Начальник войск РХБЗ России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил о снижении числа атак на Запорожскую АЭС в сравнении с периодом начала СВО.

«Что же касается обстрелов, число попыток нарушить работоспособность станции и причинить ущерб её инфраструктуре заметно снизилось в сравнении с началом специальной военной операции», — сказал он в интервью «Красной звезде».

По словам Кириллова, в периоды затишья специалисты перехватывают только беспилотники, которые ведут разведку.

Он напомнил, что нарушение безопасности ЗАЭС чревато негативными последствиями для всего мира.

Ранее стало известно, что российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе девять беспилотников ВСУ коптерного типа в городе Энергодаре Запорожской области.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ обстреливают Энергодар при помощи БПЛА во время ротации МАГАТЭ.