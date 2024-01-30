Орбан назвал Трампа политиком, способным остановить конфликт на Украине

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью Le Point выразил мнение, что бывший президент США Дональд Трамп является единственным в Европе и Соединённых Штатах политиком, способным остановить конфликт на Украине.

По мнению Орбана, конфликта в Европе не было бы, если бы в феврале 2022 года президентом Соединённых Штатов был Трамп.

«Я не вижу сегодня никого, кроме него, ни в Европе, ни в Америке, кто был бы достаточно сильным лидером, чтобы остановить войну», — считает Орбан.

Также Орбан обвинил ЕС в идеологической войне против Венгрии.

Кроме того, он выразил готовность согласиться на финансовую поддержку Украины вместе с остальными странами Евросоюза в ходе саммита 1 февраля, если будет гарантировано, что сумма будет утверждаться ежегодно на основании общего решения.

Ранее Трамп в ходе выступления на митинге в Нью-Гемпшире пообещал добиться мирного урегулирования ситуации на Украине в случае победы на выборах, причём ещё до инаугурации.

До этого Трамп заявил, что хорошо ладит с российским президентом Владимиром Путиным и поможет быстро разрешить конфликт на Украине, если возглавит Белый дом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет понимания того, как Трамп планирует урегулировать конфликт на Украине.