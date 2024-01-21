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Трамп вновь пообещал добиться мирного урегулирования на Украине до инаугурации

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Экс-президент США Дональд Трамп в ходе выступления на митинге в Нью-Гэмпшире пообещал добиться мирного урегулирования ситуации на Украине в случае победы на выборах ещё до инаугурации.

«Мы урегулируем эту ужасную войну между Россией и Украиной ещё до того, как я вступлю в должность», — цитирует его ТАСС.

При этом американский политик не стал уточнять, как именно он намерен разрешить конфликт.

Ранее Трамп заявил, что хорошо ладит с российским президентом Владимиром Путиным и поможет быстро разрешить конфликт на Украине, если возглавит Белый дом. 

Владимир Зеленский выразил обеспокоенность намерениями кандидата в президенты США завершить конфликт на Украине за 24 часа.

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