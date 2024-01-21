Трамп вновь пообещал добиться мирного урегулирования на Украине до инаугурации
«Мы урегулируем эту ужасную войну между Россией и Украиной ещё до того, как я вступлю в должность», — цитирует его ТАСС.
При этом американский политик не стал уточнять, как именно он намерен разрешить конфликт.
Ранее Трамп заявил, что хорошо ладит с российским президентом Владимиром Путиным и поможет быстро разрешить конфликт на Украине, если возглавит Белый дом.
Владимир Зеленский выразил обеспокоенность намерениями кандидата в президенты США завершить конфликт на Украине за 24 часа.