Зеленский обеспокоен заявлениями Трампа о готовности быстро завершить конфликт

Владимир Зеленский обеспокоен намерениями кандидата в президенты США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине за 24 часа.

«Дональд Трамп, я приглашаю вас на Украину, в Киев. Поэтому, если вы можете остановить войну за 24 часа, думаю, этого будет достаточно, чтобы приехать», — сказал Зеленский в интервью Channel 4 News.

По словам Зеленского, его беспокоит то, что Трамп будет «самостоятельно принимать решения», без Киева.

Дональд Трамп ранее заявил, что хорошо ладит с российским президентом Владимиром Путиным и поможет быстро разрешить конфликт на Украине, если возглавит Белый дом.