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У Кремля нет понимания, как Трамп планирует урегулировать конфликт на Украине 

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У Кремля нет понимания, как бывший президент США Дональд Трамп планирует урегулировать конфликт на Украине.
У Кремля нет понимания, как Трамп планирует урегулировать конфликт на Украине 
  • AP
  • © Charles Krupa

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, у нас нет понимания, как это может быть осуществимо, никаких контактов на этот счёт не было», — сказал представитель Кремля.

Ранее Трамп в ходе выступления на митинге в Нью-Гэмпшире пообещал добиться мирного урегулирования ситуации на Украине в случае победы на выборах, причём ещё до инаугурации.

До этого Трамп заявил, что хорошо ладит с российским президентом Владимиром Путиным и поможет быстро разрешить конфликт на Украине, если возглавит Белый дом. 

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