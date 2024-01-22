У Кремля нет понимания, как Трамп планирует урегулировать конфликт на Украине
- AP
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Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, у нас нет понимания, как это может быть осуществимо, никаких контактов на этот счёт не было», — сказал представитель Кремля.
Ранее Трамп в ходе выступления на митинге в Нью-Гэмпшире пообещал добиться мирного урегулирования ситуации на Украине в случае победы на выборах, причём ещё до инаугурации.
До этого Трамп заявил, что хорошо ладит с российским президентом Владимиром Путиным и поможет быстро разрешить конфликт на Украине, если возглавит Белый дом.