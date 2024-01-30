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Орбан готов согласиться на поддержку Киева, если сумму будут утверждать ежегодно

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил готовность согласиться на финансовую поддержку Украины вместе с остальными странами Евросоюза в ходе саммита 1 февраля, если будет гарантировано, что сумма будет утверждаться ежегодно на основании общего решения.
Орбан готов согласиться на поддержку Киева, если сумму будут утверждать ежегодно
  • AP
  • © Omar Havana

Об этом он заявил в беседе с изданием Le Point.

По его словам, власти Венгрии решили сделать компромиссное предложение, поскольку не согласны с тем, что надо дать €50 млрд Украине, и «не согласны с тем, что это надо обеспечить на четыре года и так далее».

«Но ладно, Венгрия готова участвовать в решении двадцати семи, если будет гарантировано, что мы будем каждый год решать, посылать ли по-прежнему эти деньги или нет», — отметил Орбан.

Он добавил, что данное ежегодное решение должно быть единогласным.

Ранее советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что венгерская сторона выдвинула ЕС условия для одобрения пакета помощи Украине.

До этого Financial Times со ссылкой на документ Евросоюза написала, что ЕС может саботировать венгерскую экономику, если Будапешт не снимет вето с помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля. 

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