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Bloomberg: IBM обязала сотрудников вернуться в офисы под угрозой увольнения

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Американская компания IBM обязала сотрудников на удалёнке вернуться в офисы под угрозой увольнения.
Bloomberg: IBM обязала сотрудников вернуться в офисы под угрозой увольнения
  • Legion-Media

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на служебную записку, которую получили менеджеры корпорации, от работников компании требуют посещать офис не менее трёх раз в неделю. Отслеживать посещаемость будут с помощью данных с бейджей.

Уточняется, что дистанционная работа допустима только в случае проблем со здоровьем или прохождения военной службы. При этом место жительства не является веской причиной для удалённого формата — к началу августа сотрудники должны переехать ближе к офисам, заявили в компании.

Ранее The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на исследование компании Live Data Technologies сообщала, что в США удалёнщиков в 2023 году увольняли на 35% чаще офисных сотрудников.

Новое исследование показало, что треть россиян (33%) планируют или уже перешли на удалённую работу в 2024 году.

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