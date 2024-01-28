WSJ: в США удалёнщиков в 2023 году увольняли на 35% чаще офисных сотрудников

Сотрудников, работающих в удалённом формате, в Соединённых Штатах в 2023 году увольняли на 35% чаще, чем тех, кто работает в офисе. Об этом сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на исследование компании Live Data Technologies.

Отмечается, что аналитики изучили данные более 2 млн человек. В прошлом году работу потеряли 10% удалённых сотрудников и 7% работавших в офисе либо на гибридной основе.

Согласно исследованию, удалённо работающие чаще офисных сотрудников сами принимают решение об увольнении. За два месяца 2023 года 12% удалённых сотрудников перешли на новое место работы, среди офисных или гибридных сотрудников ушли на другую работу только 9%.

Ранее новое исследование показало, что треть россиян (33%) планирует или уже перешли на удалённую работу в 2024 году.