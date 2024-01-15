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Треть россиян планируют или уже перешли на удалёнку в 2024 году

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Новое исследование показало, что треть россиян (33%) в текущем году хотели бы перейти на удалённый формат работы, из них 13% уже осуществили задуманное, тогда как 20% пока ещё ездят на работу.
Треть россиян планируют или уже перешли на удалёнку в 2024 году
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на сервис для поиска работы и сотрудников «Работа.ру».

Удалёнка привлекательна не для всех. Так, 36% респондентов отметили, что не готовы работать удалённо, 30% предпочитают трудиться в гибридном формате. А из числа работающих удалённо 1% сотрудников хотели бы вернуться в офис.

Среди главных преимуществ удалённого формата опрошенные выделили возможность самостоятельно определять график работы (67% респондентов) и возможность экономить время и деньги на дорогу и питание (66%).

Кроме того, опрошенные хотели бы на удалёнке лучше высыпаться (46%), проводить больше времени с семьёй (45%), совмещать работу на нескольких проектах (30%), переехать в другую страну или город (26%), чаще заниматься спортом (25%).

Ранее независимый HR-эксперт Зулия Лойкова в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала, на что компании могут обращать внимание при приёме на работу. По её словам, многие тщательно изучают рекомендации с предыдущих мест работы.

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