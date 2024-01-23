RT в Telegram
Подпишись

SZ: Париж язвительно отреагировал на замечания Берлина о помощи для Киева

Короткая ссылка
Французские власти язвительно отреагировали на замечание Германии о том, что Париж оказывает недостаточно поддержки Украине, пишет газета Süddeutsche Zeitung.
SZ: Париж язвительно отреагировал на замечания Берлина о помощи для Киева
  • Gettyimages.ru
  • © Oleksii Liskonih

Причиной напряжённости стала «мрачная военная ситуация» на Украине, которая «едва держит оборону», отмечают журналисты. Канцлер ФРГ Олаф Шольц при этом оказывает давление на своих европейских коллег в ожидании того, что ВС России вскоре «прорвут фронт».

Ситуация для Киева настолько нестабильна, что украинское правительство не хочет признавать это даже в диалоге с союзниками, «вместо этого сея оптимизм», чтобы не усилить позиции тех стран Запада, которые выступают против «инвестирования в проигрышную войну», говорится в статье.

Европейский дипломат сообщил газете, что Германия в 2024 году пообещала Украине €8 млрд, Нидерланды — €2,5 млрд, в то время как от Франции «никогда не слышали ничего подобного».

«Министр обороны в Париже отреагировал желчно. Правительство в Париже возмущено такими обвинениями», — отмечают журналисты.

Так, французский министр обороны Себастьян Лекорню, отвечая на данные Кильского института мировой экономики, заявил, что там «свалили всё в кучу». По его словам, «Париж гордится тем, что выполняет всё, что обещает».

Ранее французский министр обороны заявил, что Франция намерена поставлять Вооружённым силам Украины по 50 авиабомб AASM ежемесячно в течение всего 2024 года. Париж также ставит перед собой цель произвести 78 гаубиц в текущем году и желает, чтобы союзники приняли участие в этом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить