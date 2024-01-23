SZ: Париж язвительно отреагировал на замечания Берлина о помощи для Киева

Французские власти язвительно отреагировали на замечание Германии о том, что Париж оказывает недостаточно поддержки Украине, пишет газета Süddeutsche Zeitung.

Причиной напряжённости стала «мрачная военная ситуация» на Украине, которая «едва держит оборону», отмечают журналисты. Канцлер ФРГ Олаф Шольц при этом оказывает давление на своих европейских коллег в ожидании того, что ВС России вскоре «прорвут фронт».

Ситуация для Киева настолько нестабильна, что украинское правительство не хочет признавать это даже в диалоге с союзниками, «вместо этого сея оптимизм», чтобы не усилить позиции тех стран Запада, которые выступают против «инвестирования в проигрышную войну», говорится в статье.

Европейский дипломат сообщил газете, что Германия в 2024 году пообещала Украине €8 млрд, Нидерланды — €2,5 млрд, в то время как от Франции «никогда не слышали ничего подобного».

«Министр обороны в Париже отреагировал желчно. Правительство в Париже возмущено такими обвинениями», — отмечают журналисты.

Так, французский министр обороны Себастьян Лекорню, отвечая на данные Кильского института мировой экономики, заявил, что там «свалили всё в кучу». По его словам, «Париж гордится тем, что выполняет всё, что обещает».

Ранее французский министр обороны заявил, что Франция намерена поставлять Вооружённым силам Украины по 50 авиабомб AASM ежемесячно в течение всего 2024 года. Париж также ставит перед собой цель произвести 78 гаубиц в текущем году и желает, чтобы союзники приняли участие в этом.