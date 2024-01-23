SZ: Париж язвительно отреагировал на замечания Берлина о помощи для Киева
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Причиной напряжённости стала «мрачная военная ситуация» на Украине, которая «едва держит оборону», отмечают журналисты. Канцлер ФРГ Олаф Шольц при этом оказывает давление на своих европейских коллег в ожидании того, что ВС России вскоре «прорвут фронт».
Ситуация для Киева настолько нестабильна, что украинское правительство не хочет признавать это даже в диалоге с союзниками, «вместо этого сея оптимизм», чтобы не усилить позиции тех стран Запада, которые выступают против «инвестирования в проигрышную войну», говорится в статье.
Европейский дипломат сообщил газете, что Германия в 2024 году пообещала Украине €8 млрд, Нидерланды — €2,5 млрд, в то время как от Франции «никогда не слышали ничего подобного».
«Министр обороны в Париже отреагировал желчно. Правительство в Париже возмущено такими обвинениями», — отмечают журналисты.
Так, французский министр обороны Себастьян Лекорню, отвечая на данные Кильского института мировой экономики, заявил, что там «свалили всё в кучу». По его словам, «Париж гордится тем, что выполняет всё, что обещает».
Ранее французский министр обороны заявил, что Франция намерена поставлять Вооружённым силам Украины по 50 авиабомб AASM ежемесячно в течение всего 2024 года. Париж также ставит перед собой цель произвести 78 гаубиц в текущем году и желает, чтобы союзники приняли участие в этом.