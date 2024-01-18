Министр Лекорню: Франция будет поставлять Украине по 50 авиабомб AASM в месяц

Французский министр обороны Себастьян Лекорню заявил, что Франция намерена поставлять Вооружённым силам Украины по 50 авиабомб AASM ежемесячно в течение всего 2024 года.

Лекорню напомнил, что ранее Париж объявил о поставках около 40 ракет SCALP украинской армии.

Министр добавил, что, помимо ракет, Франция также будет поставлять Украине авиабомбы AASM.

«Мы будем поставлять порядка 50 штук в месяц весь 2024 год начиная с января», — цитирует его РИА Новости.

Глава Себастьян Лекорню ранее сообщил, что украинские власти приобрели ещё шесть гаубиц CAESAR.

Париж ставит перед собой цель произвести 78 гаубиц в текущем году и желает, чтобы союзники приняли участие в этом, отметил он.