Министр Лекорню: Франция будет поставлять Украине по 50 авиабомб AASM в месяц
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Лекорню напомнил, что ранее Париж объявил о поставках около 40 ракет SCALP украинской армии.
Министр добавил, что, помимо ракет, Франция также будет поставлять Украине авиабомбы AASM.
«Мы будем поставлять порядка 50 штук в месяц весь 2024 год начиная с января», — цитирует его РИА Новости.
Глава Себастьян Лекорню ранее сообщил, что украинские власти приобрели ещё шесть гаубиц CAESAR.
Париж ставит перед собой цель произвести 78 гаубиц в текущем году и желает, чтобы союзники приняли участие в этом, отметил он.