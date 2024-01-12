Представитель: пять бойцов хуситов погибли при ударах США и Британии по Йемену
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Об этом сообщил представитель хуситов Яхья Сариа.
«Авиаудары привели к гибели пяти членов наших вооружённых сил и ранению ещё шести», — приводит его заявление РИА Новости.
По словам Сариа, американские и британские военные в ходе операции нанесли 73 удара по йеменской территории.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что авиаудары Соединённых Штатов по территории Йемена являются очередным пренебрежением международным правом.
США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене.
Замглавы йеменского МИД Хусейн аль-Ази заявил, что Лондон и Вашингтон должны быть готовы заплатить высокую цену за массированные удары по Йемену.