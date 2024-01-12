Представитель: пять бойцов хуситов погибли при ударах США и Британии по Йемену

Пять бойцов йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) погибли, ещё шестеро получили ранения в результате ударов Соединённых Штатов и Великобритании по территории Йемена.

Об этом сообщил представитель хуситов Яхья Сариа.

«Авиаудары привели к гибели пяти членов наших вооружённых сил и ранению ещё шести», — приводит его заявление РИА Новости.

По словам Сариа, американские и британские военные в ходе операции нанесли 73 удара по йеменской территории.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что авиаудары Соединённых Штатов по территории Йемена являются очередным пренебрежением международным правом.

США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене.

Замглавы йеменского МИД Хусейн аль-Ази заявил, что Лондон и Вашингтон должны быть готовы заплатить высокую цену за массированные удары по Йемену.