Блинкен заявил, что не знал о госпитализации главы Пентагона Остина
- AP
Об этом он сказал в ходе пресс-конференции с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.
«Я не знал о его проблемах со здоровьем», — цитирует Блинкена ТАСС.
6 января стало известно, что 1 января Ллойд Остин попал в больницу с осложнениями после недавней медпроцедуры.
По данным NBC News, глава Пентагона провёл четыре дня на интенсивной терапии.
Источники Politico отметили, что Минобороны США на протяжении трёх дней не сообщало Белому дому о госпитализации главы ведомства.