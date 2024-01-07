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Блинкен заявил, что не знал о госпитализации главы Пентагона Остина

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Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что ему не было ничего известно о госпитализации главы Пентагона Ллойда Остина.
Блинкен заявил, что не знал о госпитализации главы Пентагона Остина
  • AP

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

«Я не знал о его проблемах со здоровьем», — цитирует Блинкена ТАСС.

6 января стало известно, что 1 января Ллойд Остин попал в больницу с осложнениями после недавней медпроцедуры.

По данным NBC News, глава Пентагона провёл четыре дня на интенсивной терапии.

Источники Politico отметили, что Минобороны США на протяжении трёх дней не сообщало Белому дому о госпитализации главы ведомства.

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