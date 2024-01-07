RT в Telegram
Подпишись

Politico: Пентагон не проинформировал Белый дом о госпитализации Остина

Короткая ссылка
Пентагон на протяжении трёх дней не сообщал Белому дому о госпитализации главы оборонного ведомства Ллойда Остина.

«Пентагон не ставил в известность старшие чины в Совете национальной безопасности Белого дома о госпитализации министра обороны Ллойда Остина до четверга — в течение трёх полных дней с тех пор, как тот прибыл в медицинский центр», — сообщает Politico со ссылкой на двух чиновников.

По словам собеседников издания, эта новость стала шокирующей для чиновников высокого ранга, включая советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Отмечается, что политики даже не знали о состоянии здоровья главы Пентагона.

6 января стало известно, что 1 января Ллойд Остин попал в больницу с осложнениями после недавней медпроцедуры.

По данным NBC News, глава Пентагона провёл четыре дня на интенсивной терапии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить