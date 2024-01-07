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Politico: Байден доверяет главе Пентагона, несмотря на его тайную госпитализацию

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Американский президент Джо Байден полностью доверяет главе Пентагона Ллойду Остину, несмотря на его тайную госпитализацию.
Politico: Байден доверяет главе Пентагона, несмотря на его тайную госпитализацию
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники. 

По данным газеты, Байден вечером в субботу, 6 января, провёл с Остином разговор.

«Президент полностью доверяет министру Остину», — рассказали изданию.

6 января стало известно, что 1 января Ллойд Остин попал в больницу с осложнениями после недавней медпроцедуры.

По данным NBC News, глава Пентагона провёл четыре дня на интенсивной терапии.

Источники Politico отметили, что Минобороны США на протяжении трёх дней не сообщало Белому дому о госпитализации главы ведомства.

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