Politico: Байден доверяет главе Пентагона, несмотря на его тайную госпитализацию
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Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.
По данным газеты, Байден вечером в субботу, 6 января, провёл с Остином разговор.
«Президент полностью доверяет министру Остину», — рассказали изданию.
6 января стало известно, что 1 января Ллойд Остин попал в больницу с осложнениями после недавней медпроцедуры.
По данным NBC News, глава Пентагона провёл четыре дня на интенсивной терапии.
Источники Politico отметили, что Минобороны США на протяжении трёх дней не сообщало Белому дому о госпитализации главы ведомства.