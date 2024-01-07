Politico: Байден доверяет главе Пентагона, несмотря на его тайную госпитализацию

Американский президент Джо Байден полностью доверяет главе Пентагона Ллойду Остину, несмотря на его тайную госпитализацию.

Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

По данным газеты, Байден вечером в субботу, 6 января, провёл с Остином разговор.

«Президент полностью доверяет министру Остину», — рассказали изданию.

6 января стало известно, что 1 января Ллойд Остин попал в больницу с осложнениями после недавней медпроцедуры.

По данным NBC News, глава Пентагона провёл четыре дня на интенсивной терапии.

Источники Politico отметили, что Минобороны США на протяжении трёх дней не сообщало Белому дому о госпитализации главы ведомства.