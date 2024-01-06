В Politico назвали срыв выборов в США и инопланетян «чёрными лебедями» 2024 года

Опрошенные американской газетой Politico эксперты перечислили «чёрных лебедей» 2024 года — «непредсказуемые, но вполне реальные» прогнозы.

В перечень попали срыв президентских выборов в США, война с Китаем, обнаружение инопланетного разума, переворот в России, цифровой апокалипсис, вызванные глобальным потеплением разрушения и многое другое.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявил, что высказывания Киева о согласии Запада на удары по Крыму, к сожалению, указывают на то, что предсказания Апокалипсиса всё ближе.

Медведев также отметил, что ядерный апокалипсис является возможным и вероятным.