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В Politico назвали срыв выборов в США и инопланетян «чёрными лебедями» 2024 года

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Опрошенные американской газетой Politico эксперты перечислили «чёрных лебедей» 2024 года — «непредсказуемые, но вполне реальные» прогнозы.

В перечень попали срыв президентских выборов в США, война с Китаем, обнаружение инопланетного разума, переворот в России, цифровой апокалипсис, вызванные глобальным потеплением разрушения и многое другое.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявил, что высказывания Киева о согласии Запада на удары по Крыму, к сожалению, указывают на то, что предсказания Апокалипсиса всё ближе.

Медведев также отметил, что ядерный апокалипсис является возможным и вероятным.

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