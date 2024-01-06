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В США уволили учителя после угроз ученице, недовольной флагом Израиля

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В американской школе штата Джорджия уволили учителя-еврея после того, как он якобы пригрозил отрезать голову школьнице-мусульманке, которую оскорбило наличие израильского флага в классе.

По данным телеканала Fox News, учителю естествознания Бенджамину Ривзу грозят обвинения в угрозах террористического характера и жестоком обращении с несовершеннолетними. Его отпустили под залог.

Со слов потерпевшей, в начале декабря она заявила, что считает демонстрацию флага Израиля оскорбительным из-за убийства палестинцев.

«Очевидцы, включая персонал школы, утверждали, что слышали, как Ривз использовал нецензурные выражения и якобы кричал: «Ты... кусок дерьма!.. Мне следует отрезать твою... голову», — приводит цитату телеканал.

Ранее ректор Пенсильванского университета Лиз Мэгилл ушла в отставку из-за скандала после её выступления в конгрессе США.

Утверждается, что ректор в ходе речи в законодательном органе уклонилась от ответа на вопрос о том, будут ли наказаны студенты, призывавшие к геноциду евреев.

Также стало известно, что пропалестинские активисты сорвали лекцию бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон в Колумбийском университете, скандируя обвинения в геноциде.

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