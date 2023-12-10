Ректор Пенсильванского университета подала в отставку из-за антисемитизма

Ректор Пенсильванского университета Лиз Мэгилл ушла в отставку из-за скандала после её выступления в конгрессе США.

«Мэгилл ушла в отставку через четыре дня после её выступления в конгрессе», — говорится в заявлении газеты The New York Times.

Утверждается, что ректор в ходе речи в законодательном органе уклонилась от ответа на вопрос о том, будут ли наказаны студенты, призывавшие к геноциду евреев.

Ранее стало известно, что пропалестинские активисты сорвали лекцию бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон в Колумбийском университете, скандируя обвинения в геноциде.