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Ректор Пенсильванского университета подала в отставку из-за антисемитизма

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Ректор Пенсильванского университета Лиз Мэгилл ушла в отставку из-за скандала после её выступления в конгрессе США.
Ректор Пенсильванского университета подала в отставку из-за антисемитизма
  • Gettyimages.ru

«Мэгилл ушла в отставку через четыре дня после её выступления в конгрессе», — говорится в заявлении газеты The New York Times.

Утверждается, что ректор в ходе речи в законодательном органе уклонилась от ответа на вопрос о том, будут ли наказаны студенты, призывавшие к геноциду евреев.

Ранее стало известно, что пропалестинские активисты сорвали лекцию бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон в Колумбийском университете, скандируя обвинения в геноциде.

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