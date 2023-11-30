BreakThrough News: пропалестинские активисты сорвали лекцию Хиллари Клинтон

Пропалестинские активисты сорвали лекцию бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон в Колумбийском университете, скандируя обвинения в геноциде.

Об этом информирует портал BreakThrough News.

«Хиллари, ты не сможешь спрятаться», — скандировали протестующие.

Ранее cтуденты ушли с лекции Клинтон, протестуя против обвинений в антисемитизме.