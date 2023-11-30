BreakThrough News: пропалестинские активисты сорвали лекцию Хиллари Клинтон
Пропалестинские активисты сорвали лекцию бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон в Колумбийском университете, скандируя обвинения в геноциде.
Об этом информирует портал BreakThrough News.
«Хиллари, ты не сможешь спрятаться», — скандировали протестующие.
Ранее cтуденты ушли с лекции Клинтон, протестуя против обвинений в антисемитизме.
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