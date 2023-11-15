В Госдепе США призвали найти замену российским миротворцам в Карабахе

Российским миротворцам в Нагорном Карабахе необходимо найти замену, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

«Если для этих стран (Армении и Азербайджана. — RT) существует альтернатива, участия российских миротворцев больше не понадобится. Они уже провалили свою задачу как миротворцы», — цитирует его ТАСС.

По словам О’Брайена, российским миротворцам необходимо покинуть регион через полтора года по истечении срока.

«Лучший подход — предоставить обеим странам альтернативу — работать с нами и с Западом», — добавил он.

Как ранее сообщил RT высокопоставленный источник, в Москве расценивают выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Европарламенте 17 октября как безответственное и провокационное, особенно в том, что касается российско-армянских отношений.

Кроме того, он выступил с утверждением о якобы бездействии российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Также Пашинян в интервью The Wall Street Journal заявил, что не видит преимуществ в присутствии российских военных баз в республике.

Президент России Владимир Путин отмечал, что формально российские миротворцы останутся в Карабахе до 2025 года. Он добавил, что этот вопрос будет решён в процессе переговоров.

5 октября Путин напомнил о гибели российских миротворцев, которые в Нагорном Карабахе защищали армян. Он обратил внимание на то, что они оказывали жителям региона гуманитарную и медицинскую помощь и обеспечивали их выход.

Российский лидер также подчеркнул, что права российских миротворцев заключались только в одном — в наблюдении за соблюдением прекращения огня в регионе.

Вместе с этим Москва на протяжении 15 лет предлагала армянским коллегам пойти на компромисс по Карабаху, отметил Путин.