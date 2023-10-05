Президент России Владимир Путин заявил об ограниченности прав российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Об этом Путин сказал в ходе ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Права миротворцев заключались только в одном — в наблюдении за соблюдением прекращения огня. Всё. У миротворцев никаких других прав там не было», — сказал он.

Ранее сообщалось, что российские миротворцы продолжают выполнять задачи в Нагорном Карабахе и ведут круглосуточный мониторинг обстановки. На наблюдательных постах контролируют движение автомобильного транспорта на дорогах общего пользования.