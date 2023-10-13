Путин: формально российские миротворцы останутся в Карабахе до 2025 года
«Формально наши миротворцы находятся там до ноября 2025 года, и мы, конечно, в диалоге с партнёрами должны будем определить, решить вопрос о том, что и как мы будем делать в ближайшее время», — сказал он.
Путин добавил, что этот вопрос будет решён в процессе переговоров.
Российский лидер также заявил, что страна выражает свою готовность организовать переговоры в Москве между Азербайджаном и Арменией для урегулирования ситуации вокруг Нагорного Карабаха.
9 октября стало известно, что российские миротворцы выставляют 25 сторожевых постов с целью охраны боеприпасов, оружия и военной техники, которые сдали вооружённые формирования Нагорного Карабаха.