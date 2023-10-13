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Путин заявил, что Россия готова организовать переговоры Баку и Еревана

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия выражает свою готовность организовать переговоры в Москве между Азербайджаном и Арменией для урегулирования ситуации вокруг Нагорного Карабаха.
Путин заявил, что Россия готова организовать переговоры Баку и Еревана
  • РИА Новости

Об этом российский лидер сказал в ходе выступления на заседании Совета глав государств — участников СНГ в узком составе.

Путин подчеркнул, что на повестке дня стоит подготовка мирного договора между Баку и Ереваном, чтобы окончательно поставить точку в этом конфликте.

«Российская сторона, безусловно, готова оказать нашим партнёрам всемирное содействие. В частности, согласны и с организацией в Москве переговоров, если потребуется, в каком угодно формате», — сказал он.

9 октября стало известно, что российские миротворцы выставляют 25 сторожевых постов с целью охраны боеприпасов, оружия и военной техники, которые сдали вооружённые формирования Нагорного Карабаха.

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