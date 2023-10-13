Путин заявил, что Россия готова организовать переговоры Баку и Еревана
- РИА Новости
Об этом российский лидер сказал в ходе выступления на заседании Совета глав государств — участников СНГ в узком составе.
Путин подчеркнул, что на повестке дня стоит подготовка мирного договора между Баку и Ереваном, чтобы окончательно поставить точку в этом конфликте.
«Российская сторона, безусловно, готова оказать нашим партнёрам всемирное содействие. В частности, согласны и с организацией в Москве переговоров, если потребуется, в каком угодно формате», — сказал он.
9 октября стало известно, что российские миротворцы выставляют 25 сторожевых постов с целью охраны боеприпасов, оружия и военной техники, которые сдали вооружённые формирования Нагорного Карабаха.