Путин: Россия 15 лет предлагала Армении пойти на компромисс по Карабаху
- AFP
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«Мы на протяжении последних 15 лет предлагали нашим армянским друзьям пойти на компромиссы: вернуть Азербайджану пять районов вокруг Карабаха, два оставить за собой и таким образом сохранить территориальную связь между Арменией и Карабахом», — сказал он на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
Путин подчеркнул, что власти Нагорного Карабаха из раза в раз отказывались от этого, говоря, что это создаст для них определённые угрозы.
Также российский лидер заявил об ограниченности прав российских миротворцев в Нагорном Карабахе.