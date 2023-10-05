Путин: Россия 15 лет предлагала Армении пойти на компромисс по Карабаху

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва на протяжении 15 лет предлагала армянским коллегам пойти на компромисс по Карабаху.

«Мы на протяжении последних 15 лет предлагали нашим армянским друзьям пойти на компромиссы: вернуть Азербайджану пять районов вокруг Карабаха, два оставить за собой и таким образом сохранить территориальную связь между Арменией и Карабахом», — сказал он на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Путин подчеркнул, что власти Нагорного Карабаха из раза в раз отказывались от этого, говоря, что это создаст для них определённые угрозы.

Также российский лидер заявил об ограниченности прав российских миротворцев в Нагорном Карабахе.