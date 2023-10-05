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Путин: Россия 15 лет предлагала Армении пойти на компромисс по Карабаху

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Президент России Владимир Путин заявил, что Москва на протяжении 15 лет предлагала армянским коллегам пойти на компромисс по Карабаху.
Путин: Россия 15 лет предлагала Армении пойти на компромисс по Карабаху
  • AFP
  • © EMMANUEL DUNAND

«Мы на протяжении последних 15 лет предлагали нашим армянским друзьям пойти на компромиссы: вернуть Азербайджану пять районов вокруг Карабаха, два оставить за собой и таким образом сохранить территориальную связь между Арменией и Карабахом», — сказал он на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Путин подчеркнул, что власти Нагорного Карабаха из раза в раз отказывались от этого, говоря, что это создаст для них определённые угрозы.

Также российский лидер заявил об ограниченности прав российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

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