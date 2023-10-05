Путин напомнил о гибели российских миротворцев при защите армян Карабаха

Президент России Владимир Путин напомнил о гибели российских миротворцев, которые в Нагорном Карабахе защищали армян.

Об этом российский лидер сказал в ходе ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

«У нас там люди погибли, между прочим, защищая армян Карабаха. Наши миротворцы. Мы оказывали им (армянам. — RT) гуманитарную помощь, медицинскую помощь, обеспечивали их выход», — заявил он.

Президент также напомнил, что во время обострения жители Нагорного Карабаха пришли на базу российских миротворцев.

«Тысячи там собрались. Туда приходили. Женщины и дети в основном», — добавил он.

Ранее Путин заявил об ограниченности прав российских миротворцев в Нагорном Карабахе.