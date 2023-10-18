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Источник: в Москве расценивают выступление Пашиняна в ЕП как провокационное

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В Москве расценивают выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Европарламенте 17 октября как безответственное и провокационное, особенно в том, что касается российско-армянских отношений, сообщил RT высокопоставленный источник.
Источник: в Москве расценивают выступление Пашиняна в ЕП как провокационное
  • РИА Новости

«Видим, как Армению пытаются превратить в Украину номер три (если считать Молдавию Украиной номер два), а Никол Воваевич Пашинян семимильными шагами идёт по пути Владимира Зеленского», — сказал собеседник.

Накануне Пашинян во время выступления в Европарламенте коснулся угроз суверенитету Армении. В частности, он заявил, что внешние силы пытались спровоцировать внутреннюю нестабильность в республике, а также обвинил «союзников по сфере безопасности» в том, что они не помогли стране и «даже озвучивали призывы к смене власти».

Кроме того, Пашинян выступил с утверждением о якобы бездействии российских миротворцев в Нагорном Карабахе, отмечает Sputnik Армения.

5 октября президент России Владимир Путин напомнил о гибели российских миротворцев, которые в Нагорном Карабахе защищали армян. Он обратил внимание на то, что они оказывали жителям региона гуманитарную и медицинскую помощь и обеспечивали их выход.

Российский лидер также подчеркнул, что права российских миротворцев заключались только в одном — в наблюдении за соблюдением прекращения огня в регионе.

Вместе с этим Москва на протяжении 15 лет предлагала армянским коллегам пойти на компромисс по Карабаху, отметил Путин.

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