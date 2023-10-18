Источник: в Москве расценивают выступление Пашиняна в ЕП как провокационное
- РИА Новости
«Видим, как Армению пытаются превратить в Украину номер три (если считать Молдавию Украиной номер два), а Никол Воваевич Пашинян семимильными шагами идёт по пути Владимира Зеленского», — сказал собеседник.
Накануне Пашинян во время выступления в Европарламенте коснулся угроз суверенитету Армении. В частности, он заявил, что внешние силы пытались спровоцировать внутреннюю нестабильность в республике, а также обвинил «союзников по сфере безопасности» в том, что они не помогли стране и «даже озвучивали призывы к смене власти».
Кроме того, Пашинян выступил с утверждением о якобы бездействии российских миротворцев в Нагорном Карабахе, отмечает Sputnik Армения.
5 октября президент России Владимир Путин напомнил о гибели российских миротворцев, которые в Нагорном Карабахе защищали армян. Он обратил внимание на то, что они оказывали жителям региона гуманитарную и медицинскую помощь и обеспечивали их выход.
Российский лидер также подчеркнул, что права российских миротворцев заключались только в одном — в наблюдении за соблюдением прекращения огня в регионе.
Вместе с этим Москва на протяжении 15 лет предлагала армянским коллегам пойти на компромисс по Карабаху, отметил Путин.