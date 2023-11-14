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Финляндия не планирует мер против консульства России на Аландских островах

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Канцелярия президента Финляндии заявила, что финская сторона не планирует мер против консульства России на Аландских островах.
Финляндия не планирует мер против консульства России на Аландских островах
  • Gettyimages.ru
  • © NataliaSokko

Об этом сообщает РИА Новости.

«На основании подготовленного отчета (МИД) никаких действий в отношении российского консульства в Мариехамне (столица Аландских островов) в сложившейся ситуации предприниматься не будет», — отмечается в заявлении.

Ранее стало известно, что гражданская инициатива с требованием о закрытии консульства России на Аландских островах (автономия в составе Финляндии) достигла необходимых 50 тыс. голосов и поступит в парламент Финляндии.

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