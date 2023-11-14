Финляндия не планирует мер против консульства России на Аландских островах

Канцелярия президента Финляндии заявила, что финская сторона не планирует мер против консульства России на Аландских островах.

Об этом сообщает РИА Новости.

«На основании подготовленного отчета (МИД) никаких действий в отношении российского консульства в Мариехамне (столица Аландских островов) в сложившейся ситуации предприниматься не будет», — отмечается в заявлении.

Ранее стало известно, что гражданская инициатива с требованием о закрытии консульства России на Аландских островах (автономия в составе Финляндии) достигла необходимых 50 тыс. голосов и поступит в парламент Финляндии.