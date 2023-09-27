В Финляндии инициатива о закрытии консульства России поступит в парламент
Об этом информирует РИА Новости.
Согласно инициативе, данное консульство «ограничивает и ставит под угрозу» безопасность Финляндии, так как она теперь является членом НАТО.
«Российское консульство должно быть упразднено на Аландских островах», — говорится в сообщении.
Ранее в NYT заявили, что в Финляндии осознали высокие траты из-за членства в НАТО.
Также депутат Виктор Водолацкий отметил, что Финляндия теряет свой суверенитет.