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Депутат Водолацкий: Финляндия теряет свой суверенитет

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Анастасия Белоусова
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT прокомментировал заявление главы МИД Финляндии Элины Валтонен о том, что введённые в отношении России западные санкции нацелены в том числе на простых российских граждан.
Депутат Водолацкий: Финляндия теряет свой суверенитет
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Парламентарий считает, что Финляндия после вступления в НАТО будет работать по всем указкам, которые будет разрабатывать Госдеп.

«Финляндия будет терпеть и экономические, и политические убытки, но будет поддерживать тот курс, который ей уже определили. То есть Финляндия теряет свой суверенитет. Руководство Финляндии становится на путь русофобии, в ущерб своим гражданам, в ущерб развитию туризма, экономики», — заметил он.

Водолацкий подчеркнул, что каждое здравомыслящее государство должно понимать, что нацизм и национализм будут в той же Финляндии, в той же Швеции и в других странах.

«И мы получим то, что было уже на нашей планете, когда в 1933 году к власти пришёл Гитлер, а потом развязалась Вторая мировая война. Если Финляндия хочет идти по пути поддержки и развития у себя нацистской идеологии, то это, значит, запущен очередной виток разрушений», — заключил собеседник RT.

Ранее глава МИД Финляндии Валтонен заявила, что западные санкции направлены и на простых россиян.

Она подчеркнула, что у Финляндии «нет выбора» касательно этого вопроса.

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